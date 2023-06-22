Новый телефон от Apple можно легко настроить с помощью резервной копии предыдущего iPhone.
Если у вас возникла проблема с переносом данных с iPhone на iPhone, Факты ICTV подготовили для вас пошаговую инструкцию, как сделать это быстро и без лишних хлопот.
Этап 1. Готовим устройство
Если у вас есть другие гаджеты от Apple (например, Apple Watch или AirPods) необходимо отсоединить их от старого iPhone. При извлечении устройств выполняется автоматическое резервное копирование данных, чтобы вы могли восстановить всю информацию о дополнительных устройствах после сопряжения с новым iPhone.
Также важно проверить, есть ли у вас резервная копия данных предыдущего устройства. И убедитесь, что вы помните свой Apple ID и пароль к нему.
Этап 2. Выбираем способ переноса данных
Перенести данные с iPhone на iPhone можно несколькими способами:
- С помощью быстрого старта. Вы можете использовать свой iPhone для автоматической настройки нового устройства.
- iCloud. С его помощью можно перенести все данные на новое устройство из резервной копии предыдущего телефона.
Как перенести данные с iPhone на iPhone через Быстрый старт
Для этого метода вам нужно задействовать два устройства iPhone. Дальше все просто:
- Включите iPhone, подключите его к сети Wi-Fi и включите Bluetooth. Теперь включите новый iPhone и поместите его рядом со старым.
- Чтобы начать перенос данных, следуйте инструкциям на экране. Если запрос на настройку нового устройства исчезнет с текущего устройства, перезапустите оба телефона.
- Подключите новое устройство к той же сети Wi-Fi или сотовой сети, что и существующее устройство.
- Система может предложить вам активировать услугу сотовой связи.
- Настройте Face ID или Touch ID.
- Выберите способ передачи данных - перенести напрямую с iPhone. Вам придется дождаться завершения этой процедуры, прежде чем вы сможете пользоваться телефоном.
- Держите устройства рядом друг с другом и не отключайте до завершения процесса переноса данных.
Перенос через iCloud
- Включите iPhone, на который будут переноситься данные. На экране появится приветствие.
- Следуйте инструкциям, пока не появится экран Wi-Fi.
- Подключитесь к своей сети и настройте телефон, пока на экране не появятся Приложения и данные, затем выберите пункт Восстановления из резервной копии iCloud.
- Войдите в iCloud с Apple ID и паролем.
- При появлении запроса выберите резервную копию. Обязательно проверьте, выбрали ли вы правильную копию (см. дату и время создания).
- Не отключайтесь от сети и дождитесь завершения восстановления, а затем следуйте инструкциям на экране.
Как перенести определенные данные с iPhone на iPhone
Если вам нужно скопировать на другой телефон не все данные, а только определенные файлы, например, музыку, фото или документы, тогда можно воспользоваться AirDrop. Это что-то вроде Bluetooth, но только для пользователей iPhone.
- Откройте приложение, затем коснитесь отметки Распространить. Чтобы поделиться фото или видео через приложение Фотографии, проведите пальцем влево или вправо и выберите несколько фотографий.
- Нажмите на кнопку AirDrop.
- Найдите пользователя AirDrop, с которым хотите поделиться данными. Использовать AirDrop можно также для передачи файлов между собственными устройствами Apple.
- Если на кнопке AirDrop отображается красный значок с цифрой, это означает, что поблизости есть несколько устройств, для которых можно распространять контент.
- Вам нужно выбрать только того пользователя, которому хотите отправить свои данные.