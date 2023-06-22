Этап 1. Готовим устройство

Если у вас есть другие гаджеты от Apple (например, Apple Watch или AirPods) необходимо отсоединить их от старого iPhone. При извлечении устройств выполняется автоматическое резервное копирование данных, чтобы вы могли восстановить всю информацию о дополнительных устройствах после сопряжения с новым iPhone.

Также важно проверить, есть ли у вас резервная копия данных предыдущего устройства. И убедитесь, что вы помните свой Apple ID и пароль к нему.