Якщо ваш телефон перестав вмикатися, не поспішайте купувати новий. На роботу гаджета впливає багато чинників, тож причин того, чому не вмикається телефон, може бути багато.

Чому не вмикається телефон та варіанти вирішення проблеми – читайте у нашому матеріалі.

Причини

Розрядився акумулятор

Зараз дивляться

Можливо, ваш телефон просто розрядився. Через активне користування гаджети розряджаються набагато швидше, тим паче в спекотну літню погоду.

Спробуйте поставити його на зарядку та почекати кілька хвилин.

Проблема з зарядним пристроєм

Переконайтесь, що USB-кабель та блок живлення працюють. Можливо, з телефоном усе гаразд, а проблема лише у несправності зарядки.

Важливо, якщо ваш зарядний пристрій все-таки зламаний, купуючи новий, переконайтеся, що він хорошої якості.

Брудний роз’єм для зарядки

Мало користувачів зважають на бруд, що потрапляє у роз’єм живлення. А дарма. Забрудненість контактів, які містяться в роз’ємі, може стати головною причиною поганого заряджання, як результат – телефон не буде вмикатися.

Температурний режим

Сильний холод чи спека неабияк впливають на роботу телефону. Навіть повністю заряджений телефон може вимкнутися.

За низьких температур батарея набагато швидше розряджається, це пов’язано з властивостями самого акумулятора. Наприклад, компанія Apple визначає температурний режим, необхідний для нормальної роботи телефона – від 0 до 35 градусів.

Саме тому телефон може вимикатися. Цікаво, що гаджет не почне працювати, поки його температура не прийде до норми.

Потрапляння рідини

Якщо телефон не реагує на кнопку включення але починає вібрувати, можливо, всередину пристрою потрапила вода.

У такому випадку телефон краще вимкнути і просушити. Не варто намагатися включити залитий пристрій або ставити його на зарядку. Вода – відмінний провідник електричного струму, тому ви можете ненароком спалити контакти мікросхем.

Що робити, якщо не вмикається телефон

Введіть смартфон у режим відновлення

Якщо ваш телефон нормально працював протягом дня, а потім припинив вмикатися, необхідно примусово перезавантажити його.

Аби ввести телефон у режим відновлення, необхідно затиснути одночасно кнопку живлення і клавішу зменшення гучності. Тримати протягом 10-25 сек.

У більшості нових систем Андроїд апарат почне перезавантажуватися в режимі відновлення і запропонує користувачеві вибрати, що він хоче зробити: перезавантажити або перейти в режим відновлення. Вибирайте примусове перезавантаження (hard reset).

Якщо у вас iPhone потрібно швидко натиснути і відпустити кнопку збільшення гучності, потім те ж саме зробити з кнопкою зменшення гучності. Після цього затисніть кнопку включення.

У моделях iPhone 8 і 8 Plus просто затисніть і відпустіть клавішу збільшення та зменшення гучності. Потім натисніть на головну кнопку і тримайте її, поки на екрані не з’явиться логотип Apple.

Дістаньте карту пам’яті та сім-карту

Іноді причиною того, що телефон не вмикається, можуть бути проблеми з картою пам’яті або сім-картою.

Щоб відкинути цей варіант, витягніть їх і спробуйте запустити телефон знову. Якщо він почав працювати, вам необхідно замінити картки, адже причина проблеми саме в них.

Дайте телефону відпочити

Якщо ви довгий час працювали на смартфоні – він міг перенавантажитись. Телефон може сам вимкнутися та не захотіти вмикатися.

У такому випадку краще дати гаджету відпочити – не чіпайте його кілька годин, нехай відновиться. Потім можете знову спробувати увімкнути пристрій. За цей час усі деталі охолонуть і телефон може повернутися до життя.

Якщо ж жоден із перерахованих варіантів вам не допоміг, можливо, проблема дійсно серйозна. Вам слід звернутися в ремонт.