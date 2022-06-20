Если ваш телефон перестал включаться, не спешите покупать новый. На работу гаджета влияет много факторов, поэтому причин того, что телефон отказывается включатся, может быть много.

Почему не включается телефон и варианты решения проблемы — читайте в нашем материале.

Причины

Разрядился аккумулятор

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Возможно, ваш телефон просто разрядился. Из-за активного пользования гаджеты разряжаются гораздо быстрее, тем более в жаркую летнюю погоду.

Попробуйте поставить его на зарядку и подождать несколько минут.

Проблема с зарядным устройством

Убедитесь, что USB-кабель и блок питания работают. Возможно, с телефоном все в порядке, а проблема только в неисправности зарядки.

Важно, если ваше зарядное устройство все-таки сломано, покупая новое, убедитесь, что оно хорошего качества.

Грязный разъем для зарядки

Мало пользователей обращают внимание на грязь, попадающую в разъем питания. А зря. Загрязненность контактов, которые находятся в разъеме, могут стать главной причиной плохой зарядки, как результат — телефон не будет включаться.

Температурный режим

Сильный холод или жара сильно влияют на работу телефона. Даже полностью заряженный телефон может выключиться.

При низких температурах батарея намного быстрее разряжается, это связано со свойствами самого аккумулятора. Например, компания Apple определяет температурный режим, необходимый для нормальной работы телефона — от 0 до 35 градусов.

Именно поэтому телефон может выключаться. Интересно, что гаджет не начнет работать, пока его температура не придет в норму.

Попадание жидкости

Если телефон не реагирует на кнопку включения, но начинает вибрировать, возможно, внутрь устройства попала вода.

В таком случае телефон лучше выключить и просушить. Не стоит пытаться включить залитое устройство или ставить его на зарядку. Вода — отличный проводник электрического тока, поэтому вы можете ненароком сжечь контакты микросхем.

Что делать, если не включается телефон

Введите смартфон в режим восстановления

Если ваш телефон нормально работал в течение дня, а затем прекратил включаться, необходимо принудительно перезагрузить его. Это позволит избавиться от проблемы.

Для того чтобы телефон ввести в режим восстановления, необходимо зажать одновременно кнопку питания и клавишу уменьшения громкости. Держите их около 10-25 сек.

В большинстве новых систем Андроид аппарат начнет перезагружаться в режиме восстановления и предложит пользователю выбрать, что он хочет сделать: перезагрузиться или перейти в режим восстановления. Выбирайте принудительную перезагрузку (hard reset).

Если у вас iPhone, нужно быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, затем то же самое сделать с кнопкой уменьшения громкости. После этого зажмите кнопку включения.

В моделях iPhone 8 и 8 Plus просто зажмите и отпустите клавишу увеличения громкости, то же самое проделайте с кнопкой, что увеличивает громкость. Затем нажмите на главную кнопку и держите ее, пока на экране не появится логотип Apple.

Достаньте карту памяти и сим-карту

Иногда причиной того, что телефон не включается, могут быть проблемы с картой памяти или сим-картой.

Чтобы отбросить этот вариант, вытащите их и попробуйте запустить телефон снова. Если телефон начал работать, вам необходимо заменить карточки, ведь причина проблемы именно в них.

Дайте телефону отдохнуть

Если вы долгое время работали на смартфоне — он мог перегрузиться. Телефон может сам выключиться и не захотеть включаться.

В таком случае лучше дать гаджету отдохнуть — не трогайте его несколько часов, пусть восстановится. Затем можете снова попробовать включить устройство. За это время все детали остынут и телефон может вернуться к жизни.

Если же никакой из перечисленных вариантов вам не помог, возможно, проблема действительно серьезная. В таком случае следует обратиться в ремонт.