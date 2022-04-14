На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато мешканців нашої країни отримали право допомоги від держави у розмірі 6 500 грн. Проте обіцяну виплату отримали не всі.

Чому не приходять 6 500 грн допомоги у Дії – далі у матеріалі.

Щоб з’ясувати причину, необхідно звернутися до умов програми підтримки. Подати заявку на допомогу було можливо за допомогою сервісу Дія до 31 березня. Нині ця послуга недоступна. Відомо, що влада виділила близько 21,45 млрд грн, що дозволяє допомогти 3,3 млн громадян. Отримані кошти можна витрачати без обмежень.

Претендувати на матеріальну допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізичні особи-підприємці всіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за 4-й квартал 2021 року.

Видання коштів обіцяли протягом 10 робочих днів з моменту використання послуги єПідтримка. Варто врахувати, що у строки нарахування коштів не враховуються вихідні.

Відомо, що за нарахування на банківські картки 6 500 грн відповідає Міністерство економіки. Якщо термін очікування перевищив 10 робочих днів, можна звернутися до Мінекономіки за номером +38(044)253-61-36 або залишити форму зворотного зв’язку.