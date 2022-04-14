На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, многие жители нашей страны получили право помощи от государства в размере 6 500 грн. Однако обещанную выплату получили не все.

Почему не приходят 6 500 грн помощи в Дії — далее в материале.

Чтобы разобраться в причине, необходимо обратиться к условиям программы поддержки. Подать заявку на помощь можно было с помощью сервиса Дія до 31 марта. Сейчас эта услуга недоступна. Известно, что власти выделили около 21,45 млрд грн, что позволяет помочь 3,3 млн граждан. Полученные средства можно тратить без ограничений.

Претендовать на материальную помощь могут наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также физические лица-предприниматели всех групп, подавшие налоговую отчетность за 2021 год или за 4-й квартал 2021 года.

Выдачу средств обещали в течение 10 рабочих дней с момента использования услуги єПідтримка. Стоит учесть, что в сроки начисления средств не учитываются выходные.

Известно, что за начисления на банковские карточки 6 500 грн отвечает Министерство экономики. Если срок ожидания превысил 10 рабочих дней — можно обратиться в Минэкономики по номеру +38(044)253-61-36 или оставить форму обратной связи.