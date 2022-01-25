Читання книг розвиває розумову активність, уяву, пам’ять та позитивно впливає на творчий потенціал.

Це прекрасний спосіб провести вільний час, адже можна відпочити і насолодитися цікавим сюжетом.

Читати можна будь-де: вдома, в метро, на роботі чи навчанні. Але паперовий варіант брати з собою не завжди зручно.

Чудовою альтернативою можуть стати додатки для читання книг. Про найкращі з них дізнавалися Факти ICTV.

Кращі додатки для читання книг

MyBook

Зручний додаток з бібліотекою на 130 тис. книг, з яких 22 тис. – безкоштовні! Під час реєстрації можна вказати свій улюблений жанр – жіночі романи, детектив, пригоди, екшн тощо. Додаток автоматично підбере безкоштовні книги за вашим смаком!

У бібліотеці є не лише художні книги, а й з психології та наукові матеріали! Тобто додаток можна використовувати як своєрідну енциклопедію!

Є функція створення власних книжкових полиць та сортування книг.

Також під час читання можна виділяти кольоровим маркером необхідні речення чи слова або залишити власні нотатки на полях!

MyBook автоматично веде щоденну статистику прочитаного вами тексту, що дозволяє відстежувати, що та скільки ви читаєте!

ReadEra

Безкоштовна програма, що дозволяє не лише читати книги з бібліотеки, а й завантажувати власні! Додаток автоматично завантажить документи та книги, що зберігаються на вашому телефоні! Також ReadEra може відкривати формати epub, fb2, pdf, djvu, mobi, rtf, txt.

Читалка має такі категорії:

читаю зараз – книги, які ви читаєте;

– книги, які ви читаєте; книги та документи – файли, завантажені з вашого телефона;

– файли, завантажені з вашого телефона; обране – те, що найбільше вам сподобалось;

– те, що найбільше вам сподобалось; хочу прочитати – ви можете відмітити цікаву вам літературу та прочитати її згодом;

– ви можете відмітити цікаву вам літературу та прочитати її згодом; прочитане ;

; підбірка за авторами.

Додаток дозволяє налаштовувати режим читання, перегортання сторінок, шрифт, колір та міжрядковий інтервал. Можна робити закладки та давати їм власні назви!

Додаток доступний як на iOS, так і на Android.

Wattpad

Тут можна не лише читати книги відомих авторів, а й історії, написані іншими користувачами. У бібліотеці можна знайти безкоштовні варіанти книг.

Після прочитання можна написати відгук та переглянути коментарі інших.

Є функція приватної бібліотеки, де можна створювати індивідуальні списки читання.

У налаштуваннях можна змінити фон та шрифт. У пошуку все розміщено за категоріями:

класика;

романи;

жахи;

фанфики – романтичні історії;

романтичні історії; підліткова поезія;

духовна література.

Єдиний мінус – не можна робити нотатки чи виділяти текст!

FBReader

Безкоштовна читалка, через яку можна переглядати завантажені на телефон книги.

Користування бібліотекою додатка доступне лише для платної підписки.

Без її оформлення завантажені книги з телефона ви знайдете у розділі Вибране або Нещодавнє.

Можна відстежувати кількість прочитаних сторінок.

Програма підтримує книги epub, fb2, mobi та інших популярних форматів. FBReader має денний та нічний режими та може синхронізуватися між кількома пристроями.

Додаток відкриває лише незашифровані книги! Програма має доступ до книжкової мережі, через яку можна завантажувати книги на телефон.

У налаштуваннях змінюйте шрифт, фон, стиль та вирівнювання тексту. Також можна легко виділити шматок тексту іншим кольором та зробити закладку.

Cool Reader

Додаток має зручний дизайн та розширені можливості налаштування. Програма має вигляд книжкової полиці, яку можна сортувати за авторами, назвами чи серіями книг.

Cool Reader має функції закладки, регулювання шрифта, яскравості та зміни теми. До закладок можна додавати свої нотатки.

Книги можна читати з файлової системи або знаходити в бібліотеці!