Чтение книг развивает умственную активность, воображение, память и положительно влияет на творческий потенциал.

Это прекрасный способ провести свободное время, ведь можно отдохнуть и насладиться интересным сюжетом.

Читать можно где угодно: дома, в метро, на работе или учебе. Но бумажный вариант брать с собой не всегда удобно.

Чудесной альтернативой могут стать приложения для чтения книг. О лучших из них узнавали Факты ICTV.

Лучшие приложения для чтения книг

MyBook

Удобное приложение с библиотекой на 130 тыс. книг, из которых 22 тыс. — бесплатные! Во время регистрации можно указать свой любимый жанр — женские романы, детектив, приключения, экшн и т. п. Приложение автоматически подберет бесплатные книги по вашему вкусу!

В библиотеке есть не только художественные книги, но и с психологии и научные материалы! То есть приложение можно использовать как своеобразную энциклопедию!

Есть функция создания собственных книжных полок и сортировки книг.

Также во время чтения можно выделять цветным маркером необходимые предложения или слова или оставлять собственные заметки на полях!

MyBook автоматически ведет ежедневную статистику прочитанного вами текста, что позволяет отслеживать, что и сколько вы читаете!

ReadEra

Бесплатная программа, позволяющая не только читать книги из библиотеки, но и загружать собственные! Приложение автоматически загрузит документы и книги, хранящиеся на вашем телефоне! Также ReadEra может открывать форматы epub, fb2, pdf, djvu, mobi, rtf, txt.

Читалка имеет следующие категории:

читаю сейчас — книги, которые вы читаете;

книги, которые вы читаете; книги и документы — файлы, загруженные с вашего телефона;

файлы, загруженные с вашего телефона; избранное — то, что больше всего вам понравилось;

то, что больше всего вам понравилось; хочу прочитать — вы можете отметить интересную вам литературу и прочитать ее потом;

вы можете отметить интересную вам литературу и прочитать ее потом; прочитанное;

подборка по авторам.

Приложение позволяет настраивать режим чтения, перелистывания страниц, шрифт, цвет и междустрочный интервал. Можно делать закладки и давать им собственные названия!

Приложение доступно как на iOS, так и на Android.

Wattpad

Здесь можно не только читать книги знаменитых авторов, но и истории, написанные другими пользователями. В библиотеке можно найти бесплатные варианты книг.

После прочтения можно написать отзыв и просмотреть комментарии других.

Присутствует функция частной библиотеки, где можно создавать индивидуальные списки чтения.

В настройках можно изменить фон и шрифт. В поиске все размещено по категориям:

классика;

романы;

ужасы;

фанфики — романтические истории;

— романтические истории; подростковая поэзия;

духовная литература.

Единственный минус — нельзя делать заметки или выделять текст!

FBReader

Бесплатная читалка, через которую можно просматривать загруженные на телефон книги.

Пользование библиотекой приложения доступно только для платной подписки.

Без ее оформления загруженные книги из телефона вы найдете в разделе Избранное или Недавнее.

Можно отслеживать количество прочитанных страниц.

Программа поддерживает книги epub, fb2, mobi и других популярных форматов. FBReader имеет дневной и ночной режимы и функцию синхронизации между несколькими устройствами.

Приложение открывает только незашифрованные книги! Программа имеет доступ к книжной сети, через которую можно загружать книги на телефон.

В настройках изменяйте шрифт, фон, стиль и выравнивание текста. Также можно легко выделить кусок текста другим цветом и сделать закладку.

Cool Reader

В приложении удобный дизайн и расширенные возможности настройки. Программа имеет вид книжной полки, которую можно сортировать по авторам, названиям или сериям книг.

В Cool Reader есть функции закладки, регулирования шрифта, яркости и изменения темы. К закладкам можно добавлять свои заметки.

Книги можно читать из файловой системы или находить в библиотеке!