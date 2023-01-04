На початку 2023 року до Землі наблизиться нещодавно виявлена комета C/2022 E3. Її вік – 50 тис. років, тож останніми хвостату “зірку” бачили неандертальці.

Повз Сонце і нашу планету комета пролітатиме наприкінці січня-початку лютого. Вона може бути доволі яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком або за допомогою телескопа, бінокля.

Якщо точніше, то небесне тіло наблизиться приблизно на 160 млн кілометрів від Сонця 12 січня і на 42 млн кілометрів від Землі 2 лютого. Востаннє комета C/2022 E3 підходила так близько під час верхнього палеоліту.

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Це означає, що останні люди, які могли виявити C/2022 E3, були ранніми представниками homo sapiens, які жили під час останнього льодовикового періоду.