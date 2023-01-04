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Космос

Над Землею пролетить комета, яку останніми бачили неандертальці

4 Січня 2023, 08:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Комета
Джерело: Depositphotos

На початку 2023 року до Землі наблизиться нещодавно виявлена комета C/2022 E3. Її вік – 50 тис. років, тож останніми хвостату “зірку” бачили неандертальці.

Повз Сонце і нашу планету комета пролітатиме наприкінці січня-початку лютого. Вона може бути доволі яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком або за допомогою телескопа, бінокля.

Якщо точніше, то небесне тіло наблизиться приблизно на 160 млн кілометрів від Сонця 12 січня і на 42 млн кілометрів від Землі 2 лютого. Востаннє комета C/2022 E3 підходила так близько під час верхнього палеоліту.

Зараз дивляться

Це означає, що останні люди, які могли виявити C/2022 E3, були ранніми представниками homo sapiens, які жили під час останнього льодовикового періоду.

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Джерело
Space
Теги
Комета
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