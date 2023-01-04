В начале 2023 года к Земле приблизится недавно обнаруженная комета C/2022 E3. Ее возраст — 50 тыс. лет, поэтому последними хвостатую “звезду” видели неандертальцы.

Мимо Солнца и нашей планеты комета будет пролетать в конце января-начале февраля. Она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или же с помощью телескопа, бинокля.

Если быть точнее, небесное тело приблизится примерно на 160 млн километров от Солнца 12 января и на 42 млн километров от Земли 2 февраля. В последний раз комета C/2022 E3 подходила так близко во время периода верхнего палеолита.

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Это означает, что последние люди, которые могли обнаружить C/2022 E3, были ранними представителями homo sapiens, жившими во время последнего ледникового периода.