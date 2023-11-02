У південній півкулі Сонця 31 жовтня утворився “вогняний каньйон”, який удвічі ширший за США.

Ширина цієї сонячної прірви становить 10 тис. км, а довжина – 100 тис. км. Поява вогняного каньйона пов’язана з потужним виверженням магнітної нитки на Сонці, про це пише Space.

Сонячні магнітні нитки – це величезні дуги з наелектризованої плазми, які розташовані над поверхнею Сонця та проривають його атмосферу.

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Вибух на Сонці – відео

Коли магнітне поле стає нестабільним, магнітна нитка руйнується, що призводить до величезного вибуху, який і зафіксував космічний апарат SOHO.

Фізик Кіт Стронг поділився кадрами виверження на Сонці, зазначивши, що “вибух був дуже потужним”.

– На відео можна навіть побачити, наcкільки крихітною є наша планета порівняно з плазмовою ниткою, – написав фізик.

Вчені поки що не визначили, чи призвело це виверження на Сонці до появи коронального викиду маси, коли заряджена плазма з корони – верхнього шару атмосфери Сонця – викидається в космос.

Якщо це й сталося, то наразі невідомо, чи міг бути цей викид спрямований у бік Землі. У NASA обіцяють незабаром дати відповідь на це запитання.

Якщо хоча б частина коронального викиду маси буде спрямована в бік Землі, то потік плазми може викликати появу дуже яскравих полярних сяйв на нашій планеті наприкінці цього тижня.