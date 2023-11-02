В южном полушарии Солнца 31 октября образовался “огненный каньон”, который вдвое шире США.

Ширина этой солнечной пропасти составляет 10 тыс. км, а длина — 100 тыс. км. Появление огненного каньона связано с мощным извержением магнитной нити на Солнце, об этом пишет Space.

Солнечные магнитные нити — это огромные дуги из наэлектризованной плазмы, которые расположены над поверхностью Солнца и прорывают его атмосферу.

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Когда магнитное поле становится нестабильным, то магнитная нить разрушается и это приводит к огромному взрыву, который и зафиксировал космический аппарат SOHO.

Взрыв на Солнце — видео

Физик Кит Стронг поделился кадрами извержения на Солнце, отметив, что “взрыв был очень мощным”.

— На видео можно даже увидеть, насколько крошечной является наша планета по сравнению с плазменной нитью, — написал физик.

Ученые пока не определили, привело ли это извержение на Солнце к появлению коронального выброса массы, когда заряженная плазма из короны — верхнего слоя атмосферы Солнца — выбрасывается в космос.

Если это и произошло, то сейчас неизвестно, мог ли быть этот выброс направлен в сторону Земли. В NASA обещают вскоре дать ответ на этот вопрос.

Если хотя бы часть коронального выброса массы будет направлена в сторону Земли, то поток плазмы может вызвать появление очень ярких полярных сияний на нашей планете в конце этой недели.