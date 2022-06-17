У популярних ігрових консолях від Sony з’явилася підтримка української мови. Тепер власники PlayStation можуть насолодитися оновленим меню – увімкнути його дуже легко.

Відомо, що підтримку української мови додали ще у березні, але через проблеми на серверній частині магазин PlayStation відображався лише російською мовою. Тепер компанія Sony виправила цей недолік – цьому сприяло автоматичне оновлення.

Обновити інтерфейс українською дуже легко – для цього потрібно дотримуватися простої інструкції:

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Через браузер потрібно увійти в особистий обліковий запис, а потім перейти до розділу Налаштування облікового запису. Після цього потрібно натиснути на рядок Ваша інформація та обрати зі списку Мова. Серед доступних з’явиться українська – на неї і потрібно натиснути.

Якщо змінити мову на українську потрібно через консоль, для цього потрібно зайти в Налаштування, після чого вибрати Користувачі та облікові записи. У списку з’явиться рядок Обліковий запис, а після натискання з’явиться функція Мова. У ній треба перейти на українську.

Поки що компанія не до кінця доопрацювала перехід – у текстовій частині інтерфейсу з’являються дрібні помилки, а банери до ігор все ще відображаються російською мовою.

Не тільки Sony вирішила порадувати геймерів – у Xbox з’являться українські акаунти, а консолі будуть доступні українською мовою. Компанія тісно співпрацює з Україною і тепер це стосується й ігрового сегмента.