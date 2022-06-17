В популярных игровых консолях от Sony появилась поддержку украинского языка. Теперь владельцы PlayStation могут насладиться обновленным меню — включить его очень легко.

Известно, что поддержку украинского языка добавили еще в марте, но из-за проблем на серверной части магазин PlayStation отображался только на русском языке. Теперь компания Sony исправила этот недостаток — этому поспособствовало автоматическое обновление.

Обновить интерфейс на украинский очень легко — для этого нужно следовать простой инструкции:

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Через браузер нужно войти в личный аккаунт, а затем перейти в раздел Настройки учетной записи. После этого нужно нажать на строку Ваша информация, и выбрать из списка Язык. Среди доступных появится украинский — на него и нужно нажать.

Если сменить язык на украинский нужно через консоль, для этого нужно зайти в Настройки, после чего выбрать Пользователи и аккаунты. В списке появится строка Учетная запись, и после нажатия отобразится функция Язык. В ней нужно переключиться на украинский.

Пока компания не до конца доработала переход — в текстовой части интерфейса появляются мелкие ошибки, а баннеры к играм все еще отображаются на русском языке.

Не только Sony решила порадовать геймеров — в Xbox появятся украинские аккаунты, а у консолей будет доступным украинский язык. Компания тесно сотрудничает с Украиной, и теперь это касается и игрового сегмента.