Дрон із дефібрилятором врятував чоловіка із серцевим нападом

Дрон компанії Everdrone врятував чоловіка за допомогою дефібрилятора. За три хвилини летючий апарат зміг доставити необхідну апаратуру для надання невідкладної допомоги.

Повідомляється, що у 71-річного жителя Швеції стався серцевий напад під час прибирання снігу. Його реанімував лікар одразу після того, як дрон доставив необхідний пристрій.

Відомо, що людині із серцевим нападом потрібно надати допомогу протягом 10 хвилин. Компанія Everdrone дозволяє співробітникам служби екстреної допомоги відправити дрон з дефібрилятором до будинку пацієнта ще до прибуття. Чоловікові допоміг лікар, який йшов вранці на роботу – він викликав дрон і врятував життя.

– Це чудовий реальний приклад того, як передова технологія дронів Everdrone, повністю інтегрована з системою екстреної диспетчеризації, може мінімізувати час для надання невідкладної допомоги, – заявив генеральний директор Everdrone Матс Сельстрем.

За 4 місяці тестування системи, служба отримала повідомлення про 14 випадків із серцевими нападами. У 12 з них на допомогу відправили дронів — з них лише один не зміг доставити апаратуру. Семеро з 11 дефібриляторів було доставлено до приїзду швидкої допомоги.

За даними Everdrone, у Європі близько 275 000 пацієнтів щорічно страждають від зупинки серця, причому приблизно 70% цих зупинок відбуваються в приватних будинках без дефібрилятора. Виживання становить близько 10%.