Американские студенты смогли построить первый в мире дрон с винтообразной конструкцией. Они сделали то, что не удалось художнику и изобретателю Леонардо да Винчи.

Беспилотный дрон Crimson Spin создали инженеры из Университета Мэриленда — в воздух его поднимают архимедовые винты. Изначально, это изобретение создали для перемещения воды, но Леонардо взглянул на идею с другой стороны — он считал, что эти винты способны поднимать людей в воздух.

Создатели дрона распечатали винты на 3D-принтере — они вдохновились дизайнами изобретений итальянского ученого. Правда, сам летающий аппарат издает необычный звук, напоминающий дрель. Процесс полета коптера с лопастями звучит несколько иначе.

Инженеры уверены, что можно создать дрон с винтами в больших размерах. В теории, его можно будет использовать даже для перевозки пассажиров и ценного груза.

Такие компактные летающие аппараты могут помогать даже спасателям. Так, в начале этого года дрон с дефибриллятором спас жителя Швеции от сердечного приступа. Ему оказали помощь в течение 10 минут после тревожного звонка.

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Также в конце декабря 2021 в Африке решили транспортировать вакцины с помощью дронов. Это заметно ускорило скорость доставки, что критически важно при коротком сроке годности препаратов.