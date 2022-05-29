У ніч з 30 на 31 травня Земля пройде крізь шлейф уламків комети 73P/Швассмана-Вахмана, які утворилися під час її розпаду ще 2006 року.

За даними NASA, у цей період можливе спостереження метеорного дощу. Потік заочно названо тау-геркулідами. Їхній радіант (місце на небосхилі, звідки “летять” метеори) – поруч із зіркою Арктур.

Варто зазначити, що комета SW3 почала розпадатися на частини ще у 1995 році, і наразі загальна кількість уламків вже досягає 70.

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– Ми теж у захваті від метеоритних дощів! Але іноді подібні події не виправдовують очікувань – так сталося, наприклад, з потоком альфа-Моноцеротид 2019 року. Ми закликаємо нетерплячих спостерігачів за небом дивитись далі заголовків у пресі. Ми не можемо бути впевнені, що побачимо. Ми можемо тільки сподіватися, що це буде видовищно, – йдеться у повідомленні NASA.

У NASA попередили, що уламки SW3, як прогнозується, “дуже повільно” стикатимуться із земною атмосферою на швидкості “всього” близько 16 км/с. Тобто метеори якщо і будуть, то набагато “слабші”, ніж потік ета-Аквариди початку травня.

Найбільше шансів побачити потік тау-геркулідів у жителів Північної Америки.