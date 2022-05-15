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Космос

Кривавий Місяць у травні: коли і як дивитися за рідкісним явищем

15 Травня 2022, 16:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кровавая луна

Найближчим часом мешканці Землі зможуть помилуватися рідкісним і красивим явищем – кривавим Місяцем. Це відбудеться під час єдиного 2022 року місячного затемнення.

Поспостерігати рідкісне явище можна буде вночі в понеділок (15 травня). Місяць буде повністю у тіні Землі, яка прикриє супутник від Сонця.

Дослідник затемнень Фред Еспенак назвав повний місяць 15 травня так званим супермісяцем, що робить цю подію особливою. Місяць буде максимально близьким до Землі.

Супутник поступово червонітиме на тлі попадання в тінь нашої планети. Через атмосферу Землі, світло від заходу і сходу Сонця відбиватиметься від Місяця, через що той змінюватиме свій колір на кривавий.

За прогнозами астрономів, повне затемнення має настати вже о 6.29 за Києвом – тоді Місяць буде яскравого червоного кольору. Рідкісне явище триватиме аж до 9.50 за Києвом.

Експерти запевняють, що за подією можна буде спостерігати неозброєним оком, біноклем та навіть телескопом.

Для тих, хто не впевнений у своїх силах, можна поспостерігати за Місяцем у прямому ефірі за допомогою YouTube.

Наприкінці квітня вченим NASA вдалося побачити ще одне рідкісне явище – сонячне затемнення на Марсі. Дивовижні кадри допоможуть вченим краще вивчити орбіту супутника, а також його вплив на планету, що найближча до Землі.

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Джерело
Space
Теги
Місяць
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