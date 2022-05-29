В ночь с 30 на 31 мая Земля пройдет сквозь шлейф обломков кометы 73P/Швассмана-Вахмана, которые образовались во время ее распада еще в 2006 году.

По данным NASA, в этот период возможно наблюдение метеорного дождя. Поток заочно назван тау-геркулидами. Их радиант (место на небосводе, откуда “летят” метеоры) – рядом со звездой Арктур.

Стоит отметить, что комета SW3 начала распадаться на части еще в 1995 году, и общее количество обломков уже достигает 70.

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– Мы тоже в восторге от метеоритных дождей! Но иногда подобные события не оправдывают ожиданий – так случилось, например, с потоком альфа-Моноцеротид 2019 года. Мы призываем нетерпеливых наблюдателей за небом смотреть дальше заголовков в прессе. Мы не можем быть уверены, что увидим. Мы можем только надеяться, что это будет зрелищно, — говорится в сообщении NASA.

В NASA предупредили, что обломки SW3, как прогнозируется, будут “очень медленно” соприкасаться с земной атмосферой на скорости “всего” около 16 км/с. То есть метеоры если и будут, то гораздо “слабее”, чем поток эта-Аквариды начала мая.

Больше шансов увидеть поток тау-геркулидов у жителей Северной Америки.