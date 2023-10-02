Нещодавно Державна податкова служба України створила мобільний застосунок Моя податкова. Його можна використовувати на Android та iOS. Що відомо про додаток Моя податкова та як ним користуватися – читайте в матеріалі.

Моя податкова: що відомо

Як зазначається на сайті податкової, новий додаток – це зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.

Моя податкова: як завантажити програму

Для того, аби користуватися додатком, його спершу потрібно завантажити на телефони:

Зараз дивляться

на платформі Android за цим посиланням

на iOS за цим посиланням

Моя податкова: як користуватися

Після того, як ви завантажили програму, можете скористатися трьома розділами:

Зайти у Мої дані, завдяки чому можна отримати таку інформацію: адресу реєстрації та фактичне місце проживання, обʼєкти оподаткування, обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР), стан розрахунків з бюджетом. Послуги. За допомогою цього розділу можна направити запит на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи (податкова знижка). Повідомлення. Завдяки цьому розділу можна отримати квитанції, відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, інформацію з Державного реєстру фізичних осіб про джерела або суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку і військового збору, листи контролювального органу.

Важливо, що мобільний застосунок обіцяють доповнювати новими можливостями відповідно до потреб платників податків.

