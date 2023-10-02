Недавно Государственная налоговая служба Украины создала мобильное приложение Моя налоговая. Его можно использовать на Android и iOS. Что известно о приложении Моя налоговая и как им пользоваться – читайте в материале.

Моя налоговая: что известно

Как отмечается на сайте налоговой, новое приложение – это удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.

Моя налоговая: как скачать программу

Для того чтобы пользоваться приложением, его сначала нужно скачать на телефоны:

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Моя налоговая: как пользоваться

После того как вы загрузили приложение, можете воспользоваться тремя разделами:

Зайти в Мои данные, благодаря чему можно получить информацию: адрес регистрации и фактическое место жительства, объекты налогообложения, обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР), состояние расчетов с бюджетом. Услуги. С помощью этого раздела можно направить запрос на получение сведений о суммах уплаченных доходов, подать Налоговую декларацию об имущественном положении и доходах (налоговую скидку). Сообщения. Благодаря этому разделу можно получить квитанции, сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов, информацию из Государственного реестра физических лиц об источниках или суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора, письма контролирующего органа.

Важно, что мобильное приложение обещают дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.