Google Earth Pro (Планета Земля) показав карту зруйнованого Маріуполя після штурму українського міста російськими військами.

На супутникових знімках можна розгледіти, який зараз вигляд має драмтеатр, на який російські окупанти скинули авіабомбу, коли там перебували мирні жителі та діти. Будівля просто знищена.

Центр тимчасово окупованого міста також не схожий на той, що був до приходу російських загарбників. Руйнування можна побачити на кожній вулиці.

Лівобережний район має вигляд суцільної руїни. Армія РФ нещадно знищила місто, в якому раніше вирувало життя, перетворивши його на розруху.

Варто зазначити, що в Google Maps Маріуполь досі відображається таким, яким був до повномасштабної війни, а ось у Google Earth Pro все ж з’явилися знімки під час неї.