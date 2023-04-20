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Город практически уничтожен: как выглядит разрушенный Мариуполь со спутника

20 апреля 2023, 20:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Драмтеатр Мариуполь гугл планета Земля

Google Earth Pro (Планета Земля) показал карту разрушенного Мариуполя после штурма украинского города российскими войсками.

На спутниковых снимках можно рассмотреть, как сейчас выглядит драмтеатр, на который российские оккупанты сбросили авиабомбу, когда там находились мирные жители и дети. Здание просто уничтожено.

Центр временно оккупированного города также не похож на тот, что был до приходя российских захватчиков. Разрушения можно увидеть на каждой улице.

Мариуполь гугл планета Земля

Левобережный район выглядит как сплошная руина. Армия РФ нещадно уничтожила город, в котором ранее бурлила жизнь, превратив его в разруху.

Левобережный район Мариуполь

Стоит отметить, что в Google Maps Мариуполь до сих пор отображается таким, каким был до полномасштабной войны, а вот в Google Earth Pro все же появились снимки во время нее.

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