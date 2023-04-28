Мінцифри хоче інтегрувати штучний інтелект у державні сервіси

Мінцифри вивчає потенційні варіанти впровадження технологій штучного інтелекту в державні сервіси. Відповідні консультації вже тривають з американською компанією OpenAI.

Про це сказав глава Мінцифри Михайло Федоров на конференції Forbes Надлюди.

За його словами, у роботі перебуває віртуальний помічник із робочою назвою Надія. Він може з’явитися в Дії з метою відповісти на будь-яке запитання про держсервіси. Проте збирати персональні дані, зокрема геолокацію, він не буде.

– Що мені подобається найбільше, що можна буде через Надію записати голосове сповіщення про те, що мене бісить, що потрібно змінити. Ми хочемо збирати зворотний зв’язок у режимі реального часу і розпізнавати не просто текст, а й мову, – пояснює Федоров.

Ще один проєкт Мінцифри – Голос громадян. Його мета – відстежувати соцмережі в режимі реального часу.