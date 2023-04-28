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Інтернет

Мінцифри хоче інтегрувати штучний інтелект у державні сервіси

28 Квітня 2023, 18:55
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Михайло Федоров

Мінцифри вивчає потенційні варіанти впровадження технологій штучного інтелекту в державні сервіси. Відповідні консультації вже тривають з американською компанією OpenAI.

Про це сказав глава Мінцифри Михайло Федоров на конференції Forbes Надлюди.

За його словами, у роботі перебуває віртуальний помічник із робочою назвою Надія. Він може з’явитися в Дії з метою відповісти на будь-яке запитання про держсервіси. Проте збирати персональні дані, зокрема геолокацію, він не буде.

– Що мені подобається найбільше, що можна буде через Надію записати голосове сповіщення про те, що мене бісить, що потрібно змінити. Ми хочемо збирати зворотний зв’язок у режимі реального часу і розпізнавати не просто текст, а й мову, – пояснює Федоров.

Віртуальний помічник Надія

Ще один проєкт Мінцифри – Голос громадян. Його мета відстежувати соцмережі в режимі реального часу.

– Усі проблемні питання, які відбуваються на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. Про що люди говорять, які в них проблеми, де погані послуги, на що вони скаржаться. Паралельно аналізувати всі звернення громадян до контакт-центрів і виводити проблематику дашбордами з ключовими темами чиновникам і міністрам, – каже Федоров.

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Джерело
Forbes Україна
Теги
Дія Михайло Федоров Штучний інтелект
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