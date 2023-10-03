Компанія Meta пропонує прибрати рекламу у Facebook та Instagram за $14 на місяць. Послуга буде доступною тільки для користувачів у ЄС.

Примітно, що цінник у $14 позбавить від реклами тільки одну з соцмереж компанії Meta. Але вже за $17 на місяць пропозицій не буде на обох платформах. До речі, якщо оплачувати з мобільних пристроїв послугу, то через комісії цінник буде ще вищим.

Очікується, що нова послуга з’явиться в найближчі місяці. У США новинка не очікується, оскільки такий крок потрібен, щоб відповідати вимогам ЄС щодо показу персоналізованої реклами.

Зараз дивляться

Соцмережі повинні запитувати у користувачів на дозвіл перед обробкою даних для відображення нативної реклами.

Користуватися Insragram і Facebook можна безплатно й надалі, але тоді на екранах смартфонів чи комп’ютера демонструватимуться пропозиції.

Нагадаємо, що раніше й Ілон Маск анонсував платний Twitter. За словами мільярдера, це необхідно, щоб боротися з величезною кількістю ботів, які заполонили соцмережу. Щоправда, чому боротися з фейковими акаунтами повинні користувачі за свої гроші – невідомо. Сам Маск так і не назвав очікувану вартість щомісячної підписки.