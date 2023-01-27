В Україну надійшло шість систем протидії ворожим безпілотникам, які називають “Ловцями Шахедів”. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Ловці Шахедів” вважаються найсучаснішою оборонною технологією, що захищає стратегічні об’єкти США.

Комплекс радарів та засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА, а також випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 – автономний дрон з радіолокаційним керуванням та штучним інтелектом.

Зараз дивляться – Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземлює ворожі безпілотники. На відео – навчання операторів на полігоні. Усі готові, все готове! Забезпечуємо захист енергетичних об’єктів країни завдяки вашій допомозі. Дякую кожному, – зазначив Федоров. Нагадаємо, збір коштів на “Ловців Шахедів” стартував восени 2022 року. Він був організований United24 спільно з Monobank та блогером-волонтером Ігорем Лаченковим. Читайте також: Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов – Федоров

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