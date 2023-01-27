В Украину поступило шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, которые называют “Ловцами Шахедов”. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Ловцы Шахедов” считаются самой современной оборонной технологией, которая защищает стратегические объекты США.

Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА, а также выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 — автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом.

Сейчас смотрят — Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники. На видео — обучение операторов на полигоне. Все готовы, все готово! Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому, — отметил Федоров. Напомним, сбор средств на “Ловцов Шахедов” стартовал осенью 2022 года. Он был организован United24 совместно с Monobank и блогером-волонтером Игорем Лаченковым. Всего украинцам удалось собрать на них $150 млн. Читайте также: Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов — Федоров

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