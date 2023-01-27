Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Технологии

“Ловцы Шахедов” в Украине — они уже защищают энергетические объекты нашей страны

27 января 2023, 15:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ловец Шахедов

В Украину поступило шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, которые называют “Ловцами Шахедов”. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Ловцы Шахедов” считаются самой современной оборонной технологией, которая защищает стратегические объекты США.

Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА, а также выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 — автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом.

Сейчас смотрят

— Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники. На видео — обучение операторов на полигоне. Все готовы, все готово! Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому, — отметил Федоров.

Напомним, сбор средств на “Ловцов Шахедов” стартовал осенью 2022 года. Он был организован United24 совместно с Monobank и блогером-волонтером Игорем Лаченковым. Всего украинцам удалось собрать на них $150 млн.

Читайте также:
“Ловцы Шахедов” в Украине — они уже защищают энергетические объекты нашей страныMeta пообещала не блокировать контент о полке Азов — Федоров

Теги
Дрони Михайло Федоров
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь