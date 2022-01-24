Курс біткоїну продовжує падати – 24 січня вартість найпопулярнішої криптовалюти знизилася до $33 070. Це найнижчий показник із липня 2021 року.

З 9 листопада біткоїн подешевшав двоє – восени пік становив $67 553. Навіть якщо брати статистику за 2022 рік, то вартість знизилася на 27%.

Разом з біткоіном у ціні стрімко падає й Ether – за останній тиждень вартість знизилася на 10% до 2270. Поки що це найнижчий показник з літа минулого року.

Зміни у ціні експерти пояснюють прогнози великої інвестиційної компанії Goldman Sachs. Аналітики заявили про можливе посилення політики Федеральної резервної системи. Насамперед це необхідно для приборкання інфляції.

Ще на початку січня Goldman Sachs прогнозував подорожчання біткоїну. Тоді експерти запевняли, що вартість може перевищити позначку $100 тис. Щоправда, це можливо тільки завдяки збільшенню інвесторів.

На нестабільності ринку криптовалют могли позначитися напружені відносини між Росією та США.

Не варто забувати про нещодавні події у Казахстані. На початку 2022 року біткоїн подешевшав на 7%. Тоді на курс також вплинуло падіння звичайних валют та акцій на біржах. Так, передбачити подальшу долю валют неможливо – на вартість біткоїну, Ether та інших цифрових валют впливає дуже багато факторів.