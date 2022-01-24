Курс биткоина продолжает падать — 24 января стоимость самой популярной криптовалюты снизилась до $33 070. Это самый низкий показатель с июля 2021 года.

С 9 ноября биткоин подешевел двое — осенью пик составлял $67 553. Даже если брать статистику за 2022 год, стоимость снизилась на 27%.

Вместе c биткоином в цене стремительно падает и Ether — за последнюю неделю его стоимость снизилась на 10%, до $2 270. Пока что это самый низкий показатель с лета прошлого года.

Изменения в цене эксперты объясняют прогнозами крупной инвестиционной компании Goldman Sachs. Аналитики заявили о возможном усилении политики Федеральной резервной системы. В первую очередь это необходимо для обуздания инфляции.

Еще в начале января Goldman Sachs прогнозировал подорожание биткоина. Тогда эксперты уверяли, что стоимость может превысить отметку в $100 тыс. Правда, это возможно только благодаря увеличению инвесторов.

На стабильности рынка криптовалют могли сказаться напряженные отношения между Россией и США.

Не стоит забывать и о недавних происшествиях в Казахстане. В начале 2022 года биткоин подешевел на 7%. Тогда на курс также повлияло падение обычных валют и акций на биржах. Так, предсказать дальнейшую судьбу валют невозможно — на стоимость биткоина, Ether и других цифровых валют влияет слишком много факторов.