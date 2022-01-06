Біткоїн різко подешевшав на тлі подій у Казахстані. Так, вартість валюти впала на 7% – до $42 580.

За даними аналітиків, це найбільше падіння вартості біткоїну з вересня 2021 року. Ще в листопаді ціна досягла позначки $69 тис.

У зв’язку з падінням найпопулярнішої криптовалюти у світі, вартість цифрових аналогів також знизилася. Так, Ethereum подешевшав ще більше – на 11,74%. Тепер він коштує $3 342 – подібних показників не було з жовтня 2021 року.

Експерти запевняють: на курс також вплинуло падіння звичайних валют та акцій на біржах.

Це сталося через масштабні протести в Казахстані, які спалахнули 2 січня через подорожчання вдвічі зрідженого нафтового газу. Увечері цього ж дня на території всієї країни запровадили режим надзвичайного стану.

Буквально днями один із найбільших інвестиційних банків дав прогноз на майбутній курс біткоїну. На думку Goldman Sachs Group, курс може зрости до $100 тис. за одну одиницю цифрової валюти. Це стане можливим лише за однієї умови — якщо інвестори й надалі продовжуватимуть вкладати свої активи.

Біткоїн і надалі продовжуватиме відбирати частку ринку у золота — загальна капіталізація валюти вже перевищила $800 млрд.