В ближайшее время обитатели Земли смогут полюбоваться редким и красивым явлением — кровавой Луной. Это произойдет во время единственного в 2022 году лунного затмения.

Понаблюдать за редким явлением можно будет ночью в понедельник (15 мая). Луна будет полностью в тени Земли, которая прикроет спутник от Солнца.

Исследователь затмений Фред Эспенак назвал полнолуние 15 мая так называемым суперлунием, что делает это событие особенным. Луна будет максимально близко к Земле.

Спутник будет постепенно краснеть на фоне попадания в тень нашей планеты. Из-за атмосферы Земли, свет от захода и схода Солнца будет отбиваться от Луны, из-за чего та будет менять свой цвет на кровавый.

По прогнозам астрономов, полное затмение должно наступить уже в 6.29 по Киеву — тогда Луна будет яркого красного цвета. Редкое явление продлится аж до 9.50 по Киеву.

Эксперты уверяют, что за событием можно будет наблюдать невооруженным глазом, биноклем и даже телескопом.

Для тех, кто не уверен в своих силах — можно понаблюдать за Луной в прямом эфире с помощью YouTube.

В конце апреля ученым NASA удалось увидеть еще одно редкое явление — солнечное затмение на Марсе. Удивительные кадры помогут ученым лучше изучить орбиту спутника, а также его воздействие на ближайшую к Земле планету.