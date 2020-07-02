Парад планет 2020 можна побачити 4 липня. За ним можна спостерігати щодня протягом двох тижнів.

Саме явище утворюється через те, що планети починають повільний рух і вишиковуються в один ряд.

Парад планет є звичайною періодично повторюваною конфігурацією планет.

У цей період можна спостерігати за Марсом, Юпітером і Сатурном, а також вранці за Венерою. Уран і Нептун побачити без телескопа буде неможливо, а на Меркурій не вдасться подивитися через яскраве сонце.

Парад планет не відбувається в точний час, як наприклад, затемнення.

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Парад планет ніяк не впливає на метеозалежних людей.

Малий парад планет – це чотири планети, які знаходяться по одну сторону від сонця.

Існує також повний парад і великий, в якому беруть участь шість і більше планет. Востаннє це сталося в січні 2018 року. Тоді в одній лінії знаходилися сім планет.

Повний парад планет – рідкісне явище, коли всі дев’ять небесних тіл опиняються один за одним. Наступний очікується аж у 2061 році.