Місячне затемнення 5 липня 2020 року стартує о 6.07 за київським часом, однак українці не зможуть спостерігати за ним.

Нещодавно мешканці Землі спостерігали повне сонячне затемнення. Вже цієї неділі очікується місячне затемнення, тобто земля опиниться між своїм супутником і Сонцем.

Це затемнення називають півтінню. Однак розглянути його в повній красі зможуть не всі, зокрема українці.

Його побачать жителі Північної та Південної Америки, а також невеликої частини західної Африки.

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Жителі Європи, зокрема й України, не зможу ним насолодитися, бо у цей час Місяць перебуватиме нижче горизонту.

Стартує місячне затемнення 5 липня о 06.07, а його максимальна фаза наступить о 7.29 за Києвом. Однак його можна буде подивитися онлайн.

Коридор затемнень

Місячне затемнення 5 червня відкрило коридор затемнень влітку 2020 року, потім було сонячне – 21 червня, а тепер ось 5 липня.

Астрологи впевнені, що коридор затемнень сильно впливає на людей та їх долю. Йдеться і про рішення, які ухвалюються в цей період.

Однак, якщо дотримуватися простих правил, то ризики можна знизити до мінімуму.

Як убезпечити себе від впливу затемнення – читайте на Фактах ICTV.