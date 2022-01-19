У Дубаї виставили на аукціон чорний діамант вагою 555,55 карата – він прилетів на Землю із космосу мільярди років тому. Його хочуть продати за $6,8 млн – багатії мають шанс заволодіти унікальним космічним каменем.

Наразі його виставлено на продаж в аукціонному будинку Sotheby’s. Експерти вважають, що він є уламком метеориту або алмазного астероїда, який мільярди років тому зіштовхнувся із Землею.

Чорні алмази також називають “алмазами Карбонадо”, містять азот, водень і осборніт — всі ці матеріали можна знайти на просторах космосу.

Форму дорогоцінного каменю надали у стилі східного символу долоні Хамса. Крім великої маси 555,55 карата, він також має 55 граней. Аукціонний будинок зазначив, що раніше вже продавали чорні діаманти – вони продавалися від $13 тис. за карат.

Можливість купити камінь з’явиться у всіх охочих 3 по 9 лютого – аукціон проходитиме онлайн через пандемію. У Sotheby’s заявили, що можна також розплатитися криптовалютою.

Нагадаємо, що зараз активно продають не лише алмази, а й картини. Так, легендарний англійський художник стріт-арту Бенксі почав збирати $13 млн для того, щоб перетворити Редінгську в’язницю на центр мистецтва. Це місце місцева влада планує знести та надати для житлової забудови.