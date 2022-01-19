В Дубае выставили на аукцион черный бриллиант весом 555,55 карата — он прилетел на Землю из космоса миллиарды лет назад. Его хотят продать за $6,8 млн — богачи имеют шанс завладеть уникальным космическим камнем.

Сейчас он выставлен на продажу в аукционном доме Sotheby’s. Эксперты считают, что он является осколком метеорита или алмазного астероида, который миллиарды лет назад столкнулся с Землей.

Черные алмазы также называют “алмазами Карбонадо”, содержат азот, водород и осборнит — все эти материалы можно найти на просторах космоса.

Форму драгоценного камня предали в стиле восточного символа ладони Хамса. Помимо внушительной массы в 555,55 карата, он также имеет 55 граней. Аукционный дом отметил, что раньше уже продавали черные бриллианты — они продавались от $13 тыс. за карат.

Возможность купить камень появится у всех желающих 3 по 9 февраля — аукцион будет проходить онлайн из-за пандемии. У Sotheby’s заявили, что можно также расплатиться криптовалютой.

Напомним, что сейчас активно продают не только алмазы, но и картины. Так, легендарный английский художник стрит-арта Бэнкси начал собирать $13 млн для того, чтобы превратить Редингскую тюрьму в центр искусства. Это место местные власти планируют снести и предоставить для жилой застройки.