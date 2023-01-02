2023 год обещает быть богатым на технологические новинки. В этом году мы сделаtм шаг в сторону цифровых двойников и внедрение квантовых компьютеров в каждый дом.

В 2023 году многие технологические компании увеличат инвестиции в работу разработках искусственного интеллекта. Он сможет пригодиться в управлении беспилотных авто и других устройств. Даже есть уже рабочие примеры — ChatGPT предлагает интеллектуальную систему чат-ботов, которые способны писать даже стихи.

Цифровой двойник — еще один аспект технологического будущего. С каждым годом все больше людей работают удаленно, при этом имея баланс между работой и личной жизнью и более продуктивны из-за отсутствия зависимости от местоположения. По прогнозам экспертов, к 2035 году один миллиард человек будет работать удаленно.

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Следующая тенденция — это IoT. Передача данных между электронными устройствами. Технологию можно использовать для создания умного дома, или даже улучшить эффективность больниц, школ, и сельского хозяйства и различного производства.

От метавселенной еще никто не готов отказаться в 2023 году — эта история набирает обороты. Аналитики уверяет, что к 2027 году на полностью виртуальные рабочие пространства будет приходиться 30% роста инвестиций предприятий. К тому же, внутри метавселенной можно защитить свои важные системы и тестировать различные модели ведения бизнеса.

Многие компании активно занимаются разработкой квантовых компьютеров. Подобные устройства уже есть у Microsoft, Intel, IBM, AWS и Google. Они огромны, сложной конструкции и конфигурации, но очень мощные. Впрочем, уже в 2023 году аналогичное устройство можно будет приобрести — всего за $8 900. С помощью Gemini Mini можно понять принцип квантовых вычислений.

Еще одной технологической новинкой будет развитие спутниковой связи. Эта индустрия уже показала свою эффективность с помощью компании Starlink, которая помогает нашим военным всегда быть на связи. Ожидается, что к 2025 году это сделают не менее 25 операторов подобных услуг, а не только компания Илона Маска.

Один из последних, но немаловажных трендов — робототехника. По прогнозам аналитиков, в Японии на каждые 10 тыс человек будет 631 робот. Они смогут выполнять тяжелую или опасную работу во время производства. Ярким примером робототехники является прототип робота Optimus Илона Маска, которые способны выполнять основные задачи, такие как подъем тяжелых предметов и полив растений.