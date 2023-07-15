Кожен – через незнання правил соціальних мереж – може потрапити у бан. Скільки потрібно скарг, щоб заблокувати сторінку в Instagram, через що це може статися та як відновити акаунт – про це Факти ICTV розпитали експерта.

Скільки потрібно скарг, аби заблокувати сторінку в Instagram

Насправді це досить індивідуальна історія, стверджує керівниця відділу роботи із соцмережами Starlight Media Новини Дарина Манзюк. Справа у тому, що деякі скарги є досить серйозними, тож навіть однієї вистачить, аби вашу сторінку в Instagram заблокували.

– Наприклад, однієї скарги достатньо, щоб заблокувати вашу сторінку, якщо ви, припустімо, продаєте наркотики через Instagram чи розповсюджуєте порнографію. Звичайно, тут достатньо однієї скарги, аби вас заблокували, – каже експертка.

В іншому разі, якщо порушення не такі серйозні, то сторінку в Instagram заблокують після третьої скарги. Але тут важливо, з якою періодичністю ви не дотримувалися правил Instagram.

– Але, знову ж таки, тут важливо розуміти, наскільки часто це відбувається. Якщо ви зробити три порушення протягом місяця, то є ймовірність, що вас не заблокують. Якщо ви зробили три порушення за день, то, звісно, імовірність, що вас заблокують є дуже високою. Тому говорити про якусь середню цифру важко, адже це залежить від контенту та типів скарг, які надходять, – додає Манзюк.

На скільки можуть заблокувати Instagram?

Акаунт в Instagram можуть заблокувати, як на кілька годин, так і на декілька тижнів. А іноді й назавжди. Все залежить від серйозності порушення.

– Чи втратите ви акаунт назавжди, залежить від серйозності порушення. Знову ж, та сама порнографія, наркотики тощо – вас назавжди блокують і ви втрачаєте свою сторінку без права на відновлення, – пояснює Манзюк.

За що можуть заблокувати в Instagram?

Це прописано у правилах спільноти, однак, оскільки інформація досить об’ємна, Факти ICTV разом з експертом виокремили найчастіші причини блокування Instagram.

Пропаганда ненависті та образи

Що може підпадати під це? Для прикладу, коли ми на емоціях після обстрілів називаємо росіян “москалями” або бажаємо їм чогось поганого. Це пропаганда ненависті, тож саме за це блокують.

– Не можна, якби нам не хотілося, узагальнювати, що “всі росіяни є поганими”. Так писати не можна, бо це підпадає під бан, – додає Манзюк.

Пропаганда наркотиків, порнографія, продаж зброї

Тут усе зрозуміло і цей контент є дійсно неприйнятним, за який ваш акаунт в Instagram заблокують назавжди.

Кадри 18+

Вашу сторінку в Instagram заблокують, якщо ви публікуєте жорстокі кадри, де дуже багато крові, де лежать трупи, де, наприклад, видно, як людина стріляє і когось вбиває.

– Бо це теж підпадає під пропаганду ненависті. Ось за ці всі речі дійсно можуть заблокувати. Єдине, тривалість і можливість відновлення акаунту залежить від ступеня порушення. Якщо ви образили когось, то вам можуть дати попередження або заблокувати на декілька днів. Якщо ви пропагуєте наркотики, то ви можете не сподіватися, що вашу сторінку колись відновлять, – додає експерт.

Спам

Заблокувати акаунт в Instagram можуть і через спам. Якщо ви накручуєте підписників або робите дуже багато постів, наприклад, щосекунди. Тоді Instagram може розцінити це як спам і заблокувати вас.

Шахрайство

Якщо ви, наприклад, продаєте в інтернеті фальшивий товар, тобто займаєтеся шахрайством, і на вас кілька разів поскаржилися, то ваш акаунт заблокують.

Як розблокувати сторінку в Instagram?

Є декілька варіантів, які допоможуть розблокувати сторінку в Instagram. І перший – зробити це через спеціальне повідомлення. Коли вам надійде інформація про бан, то разом із нею буде пункт “дізнатися додатково”, за натискання на який вас перекине на відповідну форму. Там ви зможете написати звернення: “… мене помилково заблокували, прошу переглянути…” – і відправити його на розгляд.

Наступний варіант – за допомогою довідкового центру написати в Instagram. Там є спеціальна форма, де можна повідомити про свою проблему, описати її і надіслати запит на відновлення свого облікового запису. У цьому разі переписка ведеться через емейл.

І третій варіант, який допоможе розблокувати сторінку в Instagram – Facebook for Business. Це вдасться зробити, якщо ви використовуєте соцмережу як бізнес-сторінку, тобто запускаєте рекламу через акаунт.

Потрібно зв’язатися з чатом підтримки і там написати про свою проблему.

Крок 1. На сторінці Довідкового центру Facebook for Business необхідно натиснути кнопку Почати.

Крок 2. Після переходу до нового меню потрібно вибрати розділ Реклама.

Крок 3. Після цього обрати об’єкт, яким хочете отримати довідку. Це може бути: Рекламний акаунт, Сторінка Facebook Business Manager, Акаунт Instagram, Всі типи об’єктів.

Крок 4. За вибору об’єкта Акаунт Instagram вам запропонують доступні варіанти облікових записів.

Крок 5. Далі натисніть кнопку Вибір проблеми. Далі потрібно обрати Мій обліковий запис Instagram було відключено.

Крок 6. Після визначення проблеми перейдіть до пункту Отримати допомогу, де вам нададуть корисні посилання на Огляд і Налаштування облікового запису. Якщо цієї інформації буде недостатньо, ви можете натиснути кнопку, вказану нижче, та зв’язатися зі службою підтримки.

Крок 7. На етапі Отримайте допомогу потрібно підтвердити вашу електронну адресу, контактний номер телефону, надати інформацію, яка допоможе вивчити вашу проблему, додати знімки екрана або інші файли у вкладення.

Після заповнення всіх пунктів сміливо натискайте кнопку Почати чат. В середньому час очікування зв’язку із службою підтримки займає 18 хвилин.