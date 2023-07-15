Каждый – из-за незнания правил социальных сетей – может попасть в бан. Сколько нужно жалоб, чтобы заблокировать страницу в Instagram, из-за чего это может произойти и как восстановить аккаунт — об этом Факты ICTV расспросили эксперта.

Сколько нужно жалоб, чтобы заблокировать страницу в Instagram

На самом деле это индивидуальная история, утверждает руководитель отдела работы с соцсетями Starlight Media Новости Дарина Манзюк. Дело в том, что некоторые жалобы являются достаточно серьезными, поэтому даже одной хватит, чтобы вашу страницу в Instagram заблокировали.

— Например, одной жалобы достаточно, чтобы заблокировать вашу страницу, если вы, допустим, продаете наркотики через Instagram или распространяете порнографию. Конечно, здесь достаточно одной жалобы, чтобы вас заблокировали, — говорит эксперт.

В противном случае, если нарушения не такие серьезные, то страницу в Instagram заблокируют после третьей жалобы. Но здесь немаловажно, с какой периодичностью вы не придерживались правил Instagram.

— Но опять же, важно понимать, насколько часто это происходит. Если вы сделали три нарушения в течение месяца, то есть вероятность, что вас не заблокируют. Если вы сделали три нарушения в день, то, конечно, вероятность, что вас заблокируют очень высока. Поэтому говорить о какой-то средней цифре трудно, ведь это зависит от контента и типов жалоб, которые поступают, — добавляет Манзюк.

На сколько могут заблокировать Instagram?

Аккаунт в Instagram могут заблокировать, как на несколько часов, так и на несколько недель. А иногда даже навсегда. Все зависит от серьезности нарушения.

— Потеряете ли вы аккаунт навсегда, зависит от серьезности нарушения. Опять-таки, та же порнография, наркотики и т. д. — вас навсегда блокируют, и вы потеряете свою страницу без права на восстановление, — объясняет Манзюк.

За что могут заблокировать в Instagram?

Это прописано в правилах сообщества, однако, поскольку информация достаточно объемная, Факты ICTV вместе с экспертом выделили самые частые причины блокировки Instagram.

Пропаганда ненависти и оскорбления

Что может подпадать под это? Например, когда мы на эмоциях после обстрелов называем россиян «москалями» или желаем им чего-то плохого. Это пропаганда ненависти и именно за это блокируют.

— Нельзя, как бы нам не хотелось, обобщать, что “все россияне плохие”. Так писать нельзя, потому что это подпадает под бан, — добавляет Манзюк.

Пропаганда наркотиков, порнография, продажа оружия

Здесь все понятно, этот контент является действительно неприемлемым, за который ваш аккаунт в Instagram заблокируют навсегда.

Кадры 18+

Вашу страницу в Instagram заблокируют, если вы публикуете жестокие кадры, где очень много крови, где лежат трупы, где, например, видно, как человек стреляет и кого-то убивает.

— Потому что это тоже подпадает под пропаганду ненависти. Вот за эти все вещи действительно могут заблокировать. Единственное, продолжительность и возможность восстановления аккаунта зависит от степени нарушения. Если вы оскорбили кого-то, то вам могут дать предупреждение или заблокировать на несколько дней. Если вы пропагандируете наркотики, то вы можете не надеяться, что вашу страницу когда-то восстановят, — добавляет эксперт.

Спам

Заблокировать аккаунт в Instagram могут и из-за спама. Если вы накручиваете подписчиков или делаете очень много постов, например, каждую секунду. Тогда Instagram может расценить это как спам и заблокировать вас.

Мошенничество

Если вы, например, продаете в интернете несуществующий товар, то есть, занимаетесь мошенничеством, и на вас несколько раз пожаловались, то ваш аккаунт заблокируют.

Как разблокировать страницу в Instagram?

Есть несколько вариантов, которые помогут разблокировать страницу в Instagram. И первый — сделать это через специальное сообщение. Когда вам поступит информация о бане, то вместе с ней будет пункт “узнать дополнительно”, при нажатии на который вас перебросит на соответствующую форму. Там вы сможете написать обращение: “… меня ошибочно заблокировали, прошу пересмотреть…” — и отправить его на рассмотрение.

Следующий вариант — написать в Instagram с помощью справочного центра. Там есть специальная форма, где можно сообщить о проблеме, описать ее и отправить запрос на восстановление своего аккаунта. В этом случае переписка ведется через эмейл.

И третий вариант, который поможет разблокировать страницу в Instagram — Facebook for Business. Это удастся сделать, если вы используете соцсеть как бизнес-страницу, то есть запускаете рекламу через аккаунт.

Нужно связаться с чатом поддержки и там написать о своей проблеме.

Шаг 1. На странице Справочного центра Facebook for Business необходимо нажать кнопку Начать.

Шаг 2. После перехода в новое меню нужно выбрать раздел Реклама.

Шаг 3. После этого выбрать объект, которым хотите получить справку. Это может быть: “Рекламный аккаунт”, “Страница Facebook”, Business Manager, “Аккаунт Instagram”, “Все типы объектов”.

Шаг 4. При выборе объекта Аккаунт Instagram вам предложат доступные варианты учетных записей.

Шаг 5. Далее нажмите кнопку Выбор проблемы. В данном случае нужно выбрать Моя учетная запись Instagram была отключена.

Шаг 6. После определения проблемы перейдите к пункту Получить помощь, где вам предоставят полезные ссылки на Обзор и Настройки учетной записи. Если этой информации будет недостаточно, вы можете нажать кнопку ниже и связаться со службой поддержки.

Шаг 7. На этапе Получить помощь нужно подтвердить ваш электронный адрес, контактный номер телефона, предоставить информацию, которая поможет изучить вашу проблему, добавить снимки экрана или другие файлы во вложении.

После заполнения всех пунктов смело нажимайте кнопку Начать чат. В среднем время ожидания связи со службой поддержки занимает 18 минут.