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Керуйте дроном і знищуйте ворога: у Дії з’явилася нова гра

8 Квітня 2023, 14:27
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Керуйте дроном і знищуйте ворога: у Дії з’явилася нова гра

У Дії з’явилась нова гра Армія дронів, у якій можна керувати безпілотником і знищувати ворога.

Про це повідомляє у Telegram портал Дія.

– Раніше ви керували Байрактарами. Тепер час стати операторами безпілотників. Виконуйте бойові завдання, накопичуйте бали та відкривайте нових “пташок”. Не дайте танкам проїхати через блокпости. Ідентифікувати окупантів легко — вони прихопили із собою вкрадені пралки та унітази, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що просто під час гри українці зможуть задонатити на Армію дронів.

Зараз дивляться

– Поки ви знищуєте ворожі танки віртуально, завдяки вашим донатам наші військові нищать ворога в реальному часі. Грайте в Армію дронів та діліться результатами в stories. Знищуймо ворога в реальності та в цифровому світі, – додають у Дії.

Гру було розроблено разом з українською компанією iLogos.

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Фото: скрин з відео

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Ігри Благодійність Дія
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