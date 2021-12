Літо в 2020 році радує фанатів відеоігор великими релізами, які знаменують кінець восьмого покоління консолей.

Однак до виходу PlayStation 5 і Xbox Series X залишається ще кілька місяців. І за цей час гравці зможуть “скуштувати” ще кілька цікавих новинок.

І перед традиційним періодом блокбастерів серпень повинен порадувати гравців кількома цікавими проектами.

Факти ICTV розповідають про три відеогри, на які варто звернути увагу в серпні 2020 року. Однак в нашому списку ви не зустрінете таких проектів, як Surgeon Simulator 2 і Serious Sam 4, які хоч і мають вийти цього місяця, але ще не мають точної дати.

EA Sport UFC 4

Electronic Arts давно стала популярною завдяки своїм спортивним відеоіграм, а на цьому поколінні консолей до них додався ще й симулятор боїв в змішаному стилі EA Sport UFC. Уже в серпні фанатів єдиноборств чекає четверта частина, яка обіцяє принести чимало змін.

Компанія ще продовжує ділитися інформацією, але вже відомо, що у відеогрі зникне режим My Team, який дозволяв створити свого бійця і виводити його на бої проти інших гравців по всьому світу.

Замість цього розробники обіцяють щось не менш захоплююче, проте поки не надали подробиць.

Повернеться в EA Sport UFC і режим кар’єри, в якому з’явиться багато нововведень, серед яких різні можливості кар’єрного росту, нова система розвитку бійця і система стосунків. Остання дозволяє не лише вибудовувати стосунків з різними бійцями, але і створювати хайп навколо майбутніх матчів.

Крім того, чимало змін торкнеться геймплея. Будуть як і невеликі принади, на кшталт більш реалістичної реакції бійців на удари, так і перероблення цілих механік.

Клінчі і тейкдауни стануть більш реалістичними завдяки системі, яка називається Real Player Motion. Вона дозволить входити в клінч під час нанесення ударів або руху до суперника.

У тейкдаунах додасться руху. А це означає, що можна буде спробувати “пронести” суперника до краю клітки і використовувати її для тейкдауну.

Також в новій частині буде інша система виконання больових прийомів. Крім того, що сам спосіб їхнього проведення зміниться, додасться і можливість наносити удари з позиції що має додати динаміки.

Загалом більшість змін торкнуться гри в партері і повинні зробити його більш привабливою тактикою для гравців. Розробники також обіцяють що EA Sport UFC 4 стане простішою для освоєння новачками.

Платформи: PlayStation 4, Xbox One

Дата виходу: 14 серпня

Tell Me Why: Chapter One

Цього місяця студія Dontnod підготувала до виходу перший епізод відеогри в жанрі інтерактивного кіно під назвою Tell Me Why.

Незважаючи на те, що відеогра буде епізодичною, місяцями чекати на продовження не доведеться. Адже три запланованих епізоди виходитимуть з різницею в один тиждень, що не може не радувати.

Гра розповість про близнюків Елісон і Тайлера, які через багато років повертаються в будинок, в якому вони жили, коли були дітьми. Під час цієї подорожі їм доведеться змиритися з подіями, які відбулися тут і вплинули на долю Тайлера і матері близнят.

Звичайно, не обійдеться тут і без притаманного Dontnod елемента містики. Головні герої переживатимуть “міражі” минулого, які відрізнятимуться один від одного. А тому і версію того, що відбувалося в цьому будинку складатимуть гравці залежно від того, як трактуватимуть події.

Саме ця механіка буде в основі розвитку сюжету і безпосередньо впливатиме на завершення Tell Me Why.

Через епізодичні моделі попередні відеоігри Dontnod тліли на тлі таких проектів як Until Dawn і Heavy Rain. Однак завдяки новому підходу у студії є реальний шанс засяяти в цьому жанрі, якого, як на мене, сьогодні замало на ринку.

Дата виходу: 27 серпня

Платформи: Xbox One, ПК

Samurai Jack: Battle Through Time

У 2017 році фанати мультфільму Самурай Джек нарешті побачили завершення пригод воїна, який не за своєю волею опинився у майбутньому і має знайти спосіб повернутися у свій час, щоб здолати Аку.

Цього ж року гравці зможуть пережити сагу про легендарного воїна у відеогрі Samurai Jack: Battle Through Time. Вона має не лише розповісти про пригоди Джека у майбутньому, які гравці вже бачили, але й торкнутися періодів, які не показували на екрані.

Крім того, її завершення не повторюватиме фінал мультфільму, а розкаже про альтернативний розвиток подій.

Геймплейно вона нагадуватиме такі відеоігри як Devil May Cry та God of War, в яких можна не лише швидко, але й стильно розправлятися з ворогами.

Крім надійного меча у самурая буде кілька видів зброї, між якою доведеться частенько переключатися, щоб ефективно протистояти посіпакам Аку.

Нині можна сказати, що відеогра буде не настільки легкою, як думали раніше і цілком може сподобатися фанатам жанру Hack and Slash.

Студія Adult Swim Games вже довела, що може створювати справді якісні відеоігри за серіалами і можна сподіватися на те, що Samurai Jack: Battle Through Time не розчарує фанатів оригінального мультфільму.

Дата виходу: 21 серпня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Фото: Adult Swim, EA, Tell Me Why

Відео: EA SPORTS UFC, Xbox, PlayStation