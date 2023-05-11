Російські хакери зламали компанії українських інтернет-провайдерів Znet і Corbina. За допомогою публічних облікових записів компаній зловмисники поширюють дезінформацію та фейки для українців.

Подробиці злому Znet і Corbina

Так, 11 травня близько 14:00 на тлі злому сайти Znet і Corbina припинили роботу, а в соцмережах представники компаній заявили про труднощі з наданням послуг і подальше відновлення протягом години.

– Хакерська атака росіян. Ми працювали, працюємо і надалі будемо працювати. Зв’язок скоро відновимо! Більш точних термінів поки що немає… – відповіли на коментар користувача в компанії.

Деякі користувачі Znet і провайдера Corbina зазначили, що від імені компаній на їхні телефони почали надходити СМС про те, що компанія більше не співпрацюватиме з кримінальною владою.

Що відомо про хакерів

Відповідальність за злам Znet взяло на себе хакерське угруповання Солнцепек. У своєму Telegram-каналі вони оголосили кібервійну Україні, пригрозивши знищенням всіх об’єктів інфраструктури.

За їхніми словами, 25 квітня вони припинили роботу Мінрегіону, а 11 травня – роботу провайдерів Corbina і ZNet. Зловмисники додали, що вони знищили все мережеве обладнання та сервери.