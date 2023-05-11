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Хакери зламали інтернет-провайдерів Znet і Cobrina: перші подробиці

11 Травня 2023, 15:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакер

Російські хакери зламали компанії українських інтернет-провайдерів Znet і Corbina. За допомогою публічних облікових записів компаній зловмисники поширюють дезінформацію та фейки для українців.

Подробиці злому Znet і Corbina

Так, 11 травня близько 14:00 на тлі злому сайти Znet і Corbina припинили роботу, а в соцмережах представники компаній заявили про труднощі з наданням послуг і подальше відновлення протягом години.

– Хакерська атака росіян. Ми працювали, працюємо і надалі будемо працювати. Зв’язок скоро відновимо! Більш точних термінів поки що немає… – відповіли на коментар користувача в компанії.

Деякі користувачі Znet і провайдера Corbina зазначили, що від імені компаній на їхні телефони почали надходити СМС про те, що компанія більше не співпрацюватиме з кримінальною владою.

Хакер

Хакер

Що відомо про хакерів

Відповідальність за злам Znet взяло на себе хакерське угруповання Солнцепек. У своєму Telegram-каналі вони оголосили кібервійну Україні, пригрозивши знищенням всіх об’єктів інфраструктури.

За їхніми словами, 25 квітня вони припинили роботу Мінрегіону, а 11 травня – роботу провайдерів Corbina і ZNet. Зловмисники додали, що вони знищили все мережеве обладнання та сервери.

– На підтвердження своїх дій викладаємо бази даних усіх клієнтів, а також внутрішню документацію. З кожним днем наших кібератак буде все більше, – заявили хакери.

Хакеры

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