Хакеры взломали интернет-провайдеров Znet и Cobrina: первые подробности

Российские хакеры взломали компании украинских интернет-провайдеров Znet и Cobrina. С помощью публичных учетных записей компаний злоумышленники распространяют дезинформацию и фейки для украинцев.

Подробности взлома Znet и Cobrina

Так, 11 мая около 14:00 на фоне взлома сайты Znet и Corbina перестали работать, а в соцсетях представители компаний заявили о трудностях с предоставлением услуг и последующем восстановлении в течение часа.

— Хакерская атака россиян. Мы работали, работаем и в дальнейшем будем работать. Связь скоро восстановим! Более точных сроков пока нет… — ответили на комментарий пользователя в компании.

Некоторые пользователи Znet и провайдера Corbina отметили, что от лица компаний на их телефоны начали приходить СМС о том, что компания больше не будет сотрудничать с криминальной властью.

Что известно о хакерах

Ответственность за взлом Znet взяла на себя хакерская группировка Солнцепек. В своем Telegram-канале они объявили кибервойну Украине, пригрозив угрозой уничтожения всех объектов инфраструктуры.

По их словам, 25 апреля они прекратили работу Минрегиона, а 11 мая — работу провайдеров Corbina и ZNet. Злоумышленники добавили, что они уничтожили все сетевое оборудования и сервера.