Хакеры взломали интернет-провайдеров Znet и Cobrina: первые подробности

Российские хакеры взломали компании украинских интернет-провайдеров Znet и Cobrina. С помощью публичных учетных записей компаний злоумышленники распространяют дезинформацию и фейки для украинцев.
Подробности взлома Znet и Cobrina
Так, 11 мая около 14:00 на фоне взлома сайты Znet и Corbina перестали работать, а в соцсетях представители компаний заявили о трудностях с предоставлением услуг и последующем восстановлении в течение часа.
— Хакерская атака россиян. Мы работали, работаем и в дальнейшем будем работать. Связь скоро восстановим! Более точных сроков пока нет… — ответили на комментарий пользователя в компании.
Некоторые пользователи Znet и провайдера Corbina отметили, что от лица компаний на их телефоны начали приходить СМС о том, что компания больше не будет сотрудничать с криминальной властью.
Что известно о хакерах
Ответственность за взлом Znet взяла на себя хакерская группировка Солнцепек. В своем Telegram-канале они объявили кибервойну Украине, пригрозив угрозой уничтожения всех объектов инфраструктуры.
По их словам, 25 апреля они прекратили работу Минрегиона, а 11 мая — работу провайдеров Corbina и ZNet. Злоумышленники добавили, что они уничтожили все сетевое оборудования и сервера.
— В подтверждение своих действий выкладываем базы данных всех клиентов, а также внутреннюю документацию. С каждым днем наших кибератак будет все больше, — заявили хакеры.