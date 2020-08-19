Всесвітній день фотографії 2020: топ-7 телефонів, які можуть замінити фотоапарат

Ще 150 років тому до фотографії готувались заздалегідь – одягали найкраще вбрання та у цей день влаштовували святкування. Нині, щоб зробити фото, не потрібно витрачати багато часу – достатньо дістати телефон та відкрити вбудовану у них камеру.

Всесвітній день фотографії 2020 заснований у 2009 році австралійським фотографом Корскі Ара. Цю дату він вибрав на честь дня, коли уряд Франції придбав патент на дагеротип – перший прототип фотоапарата.

Факти ICTV зібрали для читачів топ-7 мобільних телефонів, які сміливо можуть замінити фотоапарат.

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OnePlus 8 Pro

За словами експертів, флагман компанії OnePlus поєднує в собі передові апаратні технології і чудовий дизайн. Пристрій має камеру з чотирма об’єктивами.

Oppo Find X2

Телефон з корпусом зі шкіри, зйомкою HDR і потрійною камерою. За словами експертів, хоч телефон і вважається преміум-класом через свій вид, але його камера дуже достойна.

Ціна: 25 тис. грн

Huawei P40 Pro

Флагманський телефон від Huawei, який створений, щоб фотографувати. Телефон має камеру з чотирма об’єктивами Leica, п’ятикратний оптичний зум та датчик глибини ToF 3D.

Ціна: 25 тис. грн

Realme X3 SuperZoom

Флагманський телефон лінійки Realme має чотири камери 64,0 Мп + 8,0 Мп + 8,0 Мп + 2,0 Мп. Оптична стабілізація зображення (OIS) допомагає робити більш чіткі фотографії, навіть з відстані в 100 м.

Ціна: 11,5 тис. грн

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

На перший погляд, Note 8 Pro – звичайний сучасний смартфон. Але його 6.53-дюймовий екран FullHD+ та камера – роблять його унікальним у своєму сегменті. Основна камера у телефоні – 64 Мп + 8 Мп, яка дає кут огляду 120° та 2 Мп макрооб’єктив і датчик глибини. Фото на цьому телефоні є насиченими та теплими.

Ціна: 5,5 тис. грн

iPhone 11 Prо

Найкращий смартфон цього року – iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Його оснастили Super Retina XDR OLED дисплеєм ультраширокою камерою. Телефон дозволяє робити якісні фото та відео і має вбудований відеоредактор.

Ціна: 21 тис. грн

Samsung Galaxy S20+

Флагман лінійки телефонів від Samsung. Має вбудовану 40 МП фронтальну камеру для селфі. Основна камера має 12 МП ультраширококутний об’єктив, 108 МП ширококутну камеру та 48 МП телекамеру. Є вбудований датчик глибини.

Ціна: 23 тис. грн

Як правильно фотографуватись

Перед тим як обрати пози для фото, варто потренуватися перед дзеркалом. Так можна вивчити найкращі сторони та визначити найвдаліші ракурси.

Робити фотографії краще у більш природних позах. Так як людина зазвичай стояїть, коли її не змушують позувати. Фотографія повинна уособлювати характер, а не бути повтором поз моделей з Instagram.

Джерело: itc.ua, rozetka

Фото: itc.ua, rozetka