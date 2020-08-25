Битва гігантів: Apple і Epic Games зустрілися в суді через Fortnite

Суд наказав Apple не видаляти акаунти розробників ігрового гіганта Epic Games з платформ iOS і Mac.
– Звіт показує потенційно значну шкоду як самій платформі Unreal Engine, так й ігровій індустрії в цілому, зокрема, як стороннім розробникам, так і гравцям, – пояснила суддя Івонн Гонзалес Роджерс
Але це рішення не було повною перемогою для Epic Games, яка також попросила відновити хітову гру Fortnite в App Store.
Роджерс сказала, що гра може повернутися в App Store тільки відповідно до правил магазину.
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Битва між Apple і Epic Games
25 серпня відбулося перше судове слухання на тему масштабної публічної битви між гігантами Apple і Epic Games за фундаментальні правила магазину додатків App Store.
Раніше в цьому місяці Epic порушила правила магазинів додатків Apple і Google, надавши користувачам Fortnite на iOS та Android можливість платити всередині гри напряму.
Через це Apple і Google видалили гру з магазинів, а Epic Games у відповідь подала антимонопольний позов проти яблучників.