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5G-смартфон з кнопками: Blackberry анонсувала випуск телефону в 2021 році

20 Серпня, 11:36 Юлія Ляхова
5G-смартфон з кнопками: Blackberry анонсувала випуск телефону в 2021 році

Відома на ринку смартфонів компанія Blackberry в 2021 році повертається на ринок.

На виробництво смартфонів під брендом Blackberry ліцензію отримав техаський стартап Onward Mobility.

Любителі фізичної QWERTY-клавіатури зможуть придбати 5G-смартфон на базі Android. Розробники планують зберегти традиційні фізичні кнопки.

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Також телефон буде з високим ступенем захисту та безпеки.

Однак поки виробники анонсували тільки одну модель, про решту поки не відомо.

До того, як на ринку з’явилися сенсорні телефони, компанія Blackberry користувалася великою популярністю і була лідером на ринку в своєму сегменті.

Додаток для підбору одягу

В Одесі розробники створили мобільний додаток, за допомогою якого створюється 3D-модель людського тіла із врахуванням 29 різних показників, як от ширина плечей, об’єм грудей, зріст тощо.

Завдяки двум фотографіям за лічені секунди додаток підберає одяг. Додаток аналізує дані та за 20 секунд видає результат.

Джерело: Giz China

Теги
BlackBerry , Смартфон
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