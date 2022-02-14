Компанія Google 14 лютого 2022 року присвятила інтелектуальний дудл до Дня святого Валентина.

— Іноді любов застає вас зненацька. Вона може бути сповнена поворотами, але попри всі злети та падіння, все ще може зблизити світ (не залежно від виду).

У свіжому інтерактивному дудлі перед користувачами постають два закохані хом’яки. Один з гризунів дарує іншому квітку, але той пчихає, від чого обидва хом’яків опиняється по різні боки.

— Просто подивіться на двох хом’яків, представлених у сьогоднішньому інтерактивному 3-D дудлі. Чи зможете ви зібрати шлях між ними і розчистити його, щоб хом’яки могли кинутися в дорогоцінні лапи одне одного? Як то кажуть, дім там, де серце. З Днем святого Валентина, – йдеться в описі від Google.

Гра з хом’яками від Google:

Головне завдання цього дудла – допомогти двом закоханим хом’якам знайти одне одного.

Для цього необхідно провести їх через лабіринт, рухаючи важелі.

Час для виконання цього дудла – доти, поки логотип гугла не набуде звичного вигляду. Тобто приблизно 30 секунд.

Google присвятив дудл старту Олімпіади-2022

4 лютого пошуковий сервіс присвятим дудл початку зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

На оновленому дудлі зображено тварин з різних кутків світу, що змагаються у різних олімпійських дисциплінах. Серед видів спорту можна побачити сноуборд, бобслей, керлінг, лижі, хокей та фігурне катання.

Зокрема, у зображених тваринах можна впізнати гепарда, ховраха, кролика та інших представників світової фауни.