Компания Google 14 февраля 2022 года посвятила интеллектуальный дудл ко Дню святого Валентина.

– Иногда любовь застает вас врасплох. Она может быть полна поворотов, но, несмотря на все взлеты и падения, все еще может сблизить мир (не зависимо от вида).

В свежем интерактивном дудле перед пользователями предстают два влюбленных хомяка. Один из грызунов дарит другому цветок, но тот чихает, от чего оба хомяка оказываются по разные стороны.

— Просто посмотрите на двух хомяков, представленных в сегодняшнем интерактивном 3-D дудле. Сможете ли вы собрать путь между ними и расчистить его, чтобы хомяки могли устремиться в драгоценные лапы друг друга? Как говорится, дом там, где сердце. С Днем святого Валентина, — говорится в описании от Google.

Игра с хомяками от Google:

Главная задача этого дудла – помочь двум влюбленным хомякам найти друг друга.

Для этого необходимо провести их через лабиринт, двигая рычаги.

Время для выполнения этого дудла – до тех пор, пока логотип гугла не приобретет привычный вид. То есть примерно 30 секунд.

Google посвятил дудл старту Олимпиады-2022

4 февраля поисковый сервис посвящен дудл начала зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

На обновленном дудле изображены животные из разных уголков мира, соревнующиеся в разных олимпийских дисциплинах. Среди видов спорта можно увидеть сноуборд, бобслей, керлинг, лыжи, хоккей и фигурное катание.

В частности, в изображенных животных можно узнать гепарда, суслика, кролика и других представителей мировой фауны.