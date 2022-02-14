Компания Google 14 февраля 2022 года посвятила интеллектуальный дудл ко Дню святого Валентина.
– Иногда любовь застает вас врасплох. Она может быть полна поворотов, но, несмотря на все взлеты и падения, все еще может сблизить мир (не зависимо от вида).
В свежем интерактивном дудле перед пользователями предстают два влюбленных хомяка. Один из грызунов дарит другому цветок, но тот чихает, от чего оба хомяка оказываются по разные стороны.
— Просто посмотрите на двух хомяков, представленных в сегодняшнем интерактивном 3-D дудле. Сможете ли вы собрать путь между ними и расчистить его, чтобы хомяки могли устремиться в драгоценные лапы друг друга? Как говорится, дом там, где сердце. С Днем святого Валентина, — говорится в описании от Google.
Игра с хомяками от Google:
- Главная задача этого дудла – помочь двум влюбленным хомякам найти друг друга.
- Для этого необходимо провести их через лабиринт, двигая рычаги.
- Время для выполнения этого дудла – до тех пор, пока логотип гугла не приобретет привычный вид. То есть примерно 30 секунд.
Google посвятил дудл старту Олимпиады-2022
4 февраля поисковый сервис посвящен дудл начала зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
На обновленном дудле изображены животные из разных уголков мира, соревнующиеся в разных олимпийских дисциплинах. Среди видов спорта можно увидеть сноуборд, бобслей, керлинг, лыжи, хоккей и фигурное катание.
В частности, в изображенных животных можно узнать гепарда, суслика, кролика и других представителей мировой фауны.