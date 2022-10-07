Вперше Pixel 7 і Pixel 7 Pro американська транснаціональна корпорація Google представила під час щорічної конференції розробників у травні 2022 року. Однак зараз компанія провела повноцінну презентацію пристроїв, розкривши їхні характеристики.

Так, Pixel 7 і Pixel 7 Pro отримали новий процесор Google Tensor G2, який забезпечує поліпшену продуктивність і ряд нових функцій машинного навчання.

У пікселя 7 6,3-дюймовий екран OLED-дисплей з частотою оновлення 9 Гц. Пристрій матиме 8 ГБ оперативної пам’яті і 128, 256 ГБ накопичувальної. Стала краще і камера – 50-мегапіксельний модуль і 12 – мегапіксельна ширококутна камера, фронталка – 10,8 Мп.

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Батарея у Pixel 7 мАг 4355 мАг.

У Pixel 7 Pro 6,7-дюймовий екран OLED-дисплей з роздільною здатністю 2К+, частота оновлення 120 Гц. 12 ГБ оперативної пам’яті і 128, 256, 512 ГБ накопичувальної.

Також Pixel 7 Pro має додаткову камеру, крім 50 Мп і 12 МП ширококутної, він отримав 49-мегапіксельний модуль з х5 оптичним зумом. Батарея – 5000 мАг.

Ціна на Pixel 7 а на $599, а на Pixel 7 Pro від $899.