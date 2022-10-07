Впервые Pixel 7 и Pixel 7 Pro американская транснациональная корпорация Google представила во время ежегодной конференции разработчиков в мае 2022 года. Однако сейчас компания провела полноценную презентацию устройств, раскрыв их характеристики.

Так, Pixel 7 и Pixel 7 Pro получили новый процессор Google Tensor G2, который обеспечивает улучшенную производительность и ряд новых функций машинного обучения.

У Pixel 7 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 9 Гц. Устройство будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 ГБ накопительной. Стала лучше и камера — 50-мегапиксельный модуль и 12-мегапиксельная широкоугольная камера, фронталка — 10,8 Мп.

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У Pixel 7 Pro 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2К+, частота обновления 120 Гц. 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256, 512 ГБ накопительной.

Также у Pixel 7 Pro дополнительная камера, кроме 50 Мп и 12 МП широкоугольной, он получил 49-мегапиксельный модуль с х5 оптическим зумом. Батарея — 5000 мАг.

Цена на Pixel 7 стартует от $599, а на Pixel 7 Pro от $899.