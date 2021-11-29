Лотфи Заде, которому Google 30 ноября посвятил дудл, американский математик и логик азербайджанского происхождения. Он – основатель теории нечетких множеств и нечеткой логики.

— В этот день в 1964 году Заде представил нечеткие множества — новаторскую работу, которая познакомила мир с его инновационной математической структурой под названием нечеткая логика, — говорится в описании от Google.

Лотфи Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку, Азербайджан. В десятилетнем возрасте переехал с семьей на родину своего отца в Иран.

Его исключительные академические достижения привели его в США, где он поступил в аспирантуру в Массачусетский технологический институт.

В 1949 году он получил докторскую степень по электротехнике, а позже преподавал теорию систем в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В 1959 году он стал профессором Калифорнийского университета в Беркли, где и сделал свое самое известное открытие.

В 1965 году он опубликовал нечеткие множества, которые с тех пор цитировали ученые почти 100 тыс. раз. Представленная им теория предложила альтернативу жестким “черно-белым” параметрам традиционной логики и вместо этого позволила установить более неоднозначные или “нечеткие” границы, которые более точно имитируют то, как люди видят мир.

С этого времени эта концепция была применена в огромном диапазоне технологических применений — от системы японской подземки до алгоритмов защиты от скольжения, обеспечивающих безопасность автомобилей на дороге.

Дудл Лотфи Заде доступен кроме Украины в Азербайджане, Исландии, Польше, Греции, Болгарии, США и Канаде.

Google посвятил дудл Фанни Мендельсон

14 ноября Google посвятил интерактивный дудл Фанни Мендельсон – немецкой певице, пианистке и композитору, сестре автора свадебного марша Феликса Мендельсона.

Большинство произведений, которые принято считать принадлежащими Феликсу Мендельсону, на самом деле могла написать его родная сестра Фанни.