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Google оновив супутникові знімки Маріуполя в картах: який вигляд має місто з космосу

26 Квітня 2023, 11:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Маріуполь

Компанія Google оновила супутникові знімки Маріуполя у своїх картах. На нових фото можна побачити руйнування в місті, які принесло з собою повномасштабне вторгнення РФ, а також нові місця масових поховань.

Утім, знімки вже складно назвати новими, але вони точно зроблені після 24 лютого.

Приміром, у самому центрі міста можна побачити знищений Маріупольський Драмтеатр, на який скинули надпотужну бомбу за допомогою авіації. Можна помітити напис ДІТИ перед будівлею, а також наслідки скидання бомби.

Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Google оновив супутникові знімки Маріуполя в картах: який вигляд має місто з космосу / 5 зображень

– Судячи з історії руйнувань – фото з супутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року, – заявив радник мера Маріуполя Андрющенко.

На знімках можна побачити руйнування як житлових будинків, так і районів із промисловістю. Також Андрющенко додав, що ці знімки вказують на нові масові поховання в Маріуполі. Їх розташували на Новотроїцькому кладовищі. Радник мера заявив, що ця локація довгий час була закритою під окупацією.

Андрющенко додав, що невідомо, кого саме поховали на цвинтарі, і це питання вивчатиметься – остаточну відповідь дізнаємося вже після визволення міста.

Нагадаємо, що з лютого 2023 року ФСБ блокує доступ до Google у Маріуполі. Обмеження також стосуються і сервісу для відеодзвінків Zoom. Утім, користуватися сервісами можна через VPN у смартфоні чи комп’ютері.

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